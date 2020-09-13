RIdvan Dilmen ve Erman Toroğlu ilk yarıyı yorumladı

Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ve Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona eren maçın ilk yarısını yorumladı.

ERMAN TOROĞLU



Trabzonspor - Beşiktaş, isme baktığımızda amma maç diyoruz. Öyle dediğimizde böyle fiyasko bir maç izlediğimi hatırlamıyorum. 45 dakika maç seyrettik, bir tane pozisyon yok. Şu pozisyon çok güzeldi, indirdiler, bindirdiler, arkadan verkaç falan... Bir gol var, o da uçan kuş. Kaleci çıkarıyordu, defansa çarpınca çıkaramadı kaleci.



Baktığımızda biraz erken mi olur bilmiyorum ama bu Trabzonspor'dan da, Beşiktaş'tan da bir halt olmaz. Sörloth gitti, çok net söyleyeyim Trabzonspor'un yarısıydı. Galatasaray'a bakıyorum daha hazır, Fenerbahçe'ye bakıyorum daha heyecanlı oynuyorlar, potaya girer, işi götürür. Diğerlerine bakacağım. Bu Trabzonspor ile Beşiktaş'ın olması çok zor, sağdan soldan bakıyorum, çok zor. Şu görüntüyle çok zor.



Sörloth geldi, oynadı, gidecek. Avrupalı bir idareci olsam, ben de Sörloth'u kesin alırım. O fizikle, o sürati, çabukluğu, hava hakimiyeti, verkaçı... O kadar artıları var ki, şimdiye kadar niye orada kalmış bilmiyorum. Kim alırsa, parasını çıkarır.



Santrfor çok etkiliyor, iyiyse iki adamı birden sürüklüyor. Aradaki boş alanlara gireceksin. Trabzon'da santrfor oynayan adam bunları yapamadı.



Sakatlar var da nereye kadar sakat, daha birinci hafta. Trabzonspor'un aldığı oyuncu daha yeni, 6 ay yok diyorlar.



Larin'i diyelim oyundan çıkar, kimi oynatacaksın? Galatasaray'ın iki santrforu da iyi, önde başlayacak. Tuhaf bir sezon geçireceğiz. Seyircisiz olacak, herkes daha önce seyirciye güveniyordu.



Ali Şansalan iyiydi, verdiği kararlar öyle aman aman kararlar değil. Pozisyon yok, bir tane gol var, o da şans golü. Vuruş güzel, oyuncunun kafasına çarptı. 45 dakika maç seyrettim, eziyet.



RIDVAN DİLMEN



Bugün Sergen Yalçın kardeşimizi geçmiş olsun diye aradığımızda maçı konuştuk. Stratejiyi bir şekidle söyledi bana. O da şuydu, dedi ki PAOK maçı bize yaradı. Çünkü, çok fena yaptılar savunma arkası yaptılar. Orta saha yolgeçen hanı gibiydi. İki takımın kadrosu da dev kadro değil. Bu kadrolar Anadolu takımlarındaki kadrolar birkaç oyuncu çıksa... İlk yarıyı izlemeyenler hiçbir şeyi kaçırmadı.



Kenardaki oyuncuların adlarını insanlar ilk kez duyacak. Trabzonspor, geçen yıl sezon sonuna en iddialı takım girerken, şampiyonluk kaybedip Avrupa'dan da olunca demoralize olmuş. İç sorunlarını gideremedi. Sol bek gitti, sol bek yok. Pereira sakat, alternatifi fena değildi ama... Trabzonspor atan tutan ile giderken stoper problemi vardı. Yine öyle. Sosa'dan sonra bu oyuncular çekilmiyor. Nwakaeme, son 20'de sahneye çıkacak ama kime atacak. Santrfor yok. Trabzonspor yönetimi ve başkanı, sezona hazırlıksız gördüm. Kazanabilir de ama ne yapıp bu takımı güçlendirmeli. 3-1 kazansa da, 3-0 kaybetse de. Kazanırsa aldatabilir kendini. Beşiktaş için de öyle. Sergen Hoca, Kalinic'i alıyoruz dedi.