Rıdvan Dilmen: "Usain Bolt gibi geçti, attı"

Rıdvan Dilmen, Alanyaspor - Galatasaray maçında Papiss Cİsse'nin attığı gollere dikkat çekti.

Haber; Sporx.com
Rıdvan Dilmen: 'Usain Bolt gibi geçti, attı'
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08 Temmuz 2020 22:03
Rıdvan Dilmen, Alanyaspor'un 35'lik yıldızı Papiss Cisse'nin attığı 2 golü yorumladı.

Dilmen, Galatasaray'ın stoperlerinin ağır kaldığını söylerken, "Puan durumunda Galatasaray'ın da Alanyaspor'un da ilk 3 şansı devam ederken, bol pozisyonlu maç bekliyordum. Çizgiden çıkan toplar var, penaltı pozisyonu var. Galatasaray o kadar problemli bir takım ki, Cisse Marcao ve Donk'un yanından Usain Bolt gibi geçti, topla. Marcao dengesiz yakalandı, Donk son adam diye faul yapmadı. Müthiş santrfor golü attı." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor'un 35'lik yıldızı Papiss Cisse, bu sezon 34. maçta 26. golünü attı ve kariyer rekorunu kırdı.


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