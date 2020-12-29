Rıdvan Dilmen: 'Trabzonspor şampiyonluğa oynayamaz'

Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken takımların kıyasıya rekabeti sürüyor. Süper Lig'de hem üst sıralar hem de alt sıralarda her hafta büyük heyecan yaşanıyor.NTV'de %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Süper Lig'deki zirve yarışında Trabzonspor'un durumunu yorumladı.Trabzonspor'un kadrosunun zayıf olduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "Trabzonspor ligin vasat takımlarından bir tanesidir. Bana göre şampiyonluğa oynayan takımlardan biri olması mümkün değil. Trabzonspor kadro yapısı olarak Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde. Gaziantep FK'yı geçebilir ama o da forma geçirir. Transfer yapmazlarsa zor geçerler." dedi.