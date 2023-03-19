Rıdvan Dilmen: 'TFF ve MHK darmadağın! Bir şeyler oluyor'

TV8.5 yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor ile oynadığı mücadelenin devre arasında flaş açıklamalar yaptı.



Rıdvan Dilmen, "Günlerdir izliyoruz. Darmadağın olmuş bir TFF ve MHK var. Türk futbolunda her gün gözümüzün içine baka baka acayip şeyler oluyor." dedi.



İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:



"Gol çok erken geldi. Bu gol Fenerbahçe'nin bütün stratejisini değiştirdi. 0-0 giden bir oyun olsa, Fenerbahçe'nin de bu oyunuyla böyle bir sonuç olur muydu? Fenerbahçe'ye beraberliğin yetmediğini biliyoruz. Alanyaspor'un tehtid vari çok bir pozsiyonu olmadı. Erken gelen gol Alanyaspor'un oyununu çok etkiledi. Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası 5 üzerinden 5 oynayan Ferdi, 5 üzerinden 4 oynadığı sola geçti.



Osayi Samuel'in pozisyonu bence net kırmızı kart! Mete Kalkavan darmadağın oldu. Bu tecrübede bir hakeme iyi gözle bakan biriyim. Bugün öylesine hatalar yaptı ki... Furkan'a vermediği iki sarı kartlık pozisyon var. Kafası Osayi'de kaldı. Mete Kalkavan'ın atamadığı Furkan'a bakalım Ersun Yanal ne yapacak?



Günlerdir izliyoruz. Darmadağın olmuş bir TFF ve MHK var. Türk futbolunda her gün gözümüzün içine baka baka acayip şeyler oluyor.



Alanyaspor'un attığı golde ofsayt çizgisini çok net bir şekilde gözümüze soktular! Fenerbahçe'nin attığı golde ki ofsayt çizgisi neden flu çizildi... Aynı stadyumda olmadı mı iki pozisyonda.!"





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