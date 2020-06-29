Rıdvan Dilmen: 'Terim arasın konuşalım'

Rıdvan Dilmen, Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan ve 1-1 biten maçın ardından NTV'de değerlendirmelerde bulundu.



Fatih Terim'in A Milli Takım'daki görevinden alınış süreci hakkında konuşan Dilmen, "Fatih Terim şu anda Cumhurbaşkanı tarafından Milli Takım görevinden ayrıldığını sanıyordur. Cumhurbaşkanı, Terim'in görevden alındığını gazeteden öğrendi. Terim, isterse arasın görüşelim veya ben de giderim yanına" dedi.



ÇOK TEHLİKELİ OYUNLAR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinden bazı oyunlar oynanmak istendiğini iddia eden Dilmen, "Cumhurbaşkanı ne yapmış stat yapmış, Fenerbahçeli herkes biliyor kıyak yapmış dediler 6 senedir şampiyon olamıyor Fenerbahçe. Çok tehlikeli bir kutuplaşma yapmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız ne yaparsanız yapın karışmıyoruz dedi. Cumhurbaşkanımız bu kadar sorun varken ona şu ceza verilsin buna bu ceza verilsin mi diyecek Allah aşkına. Çok tehlikeli oyun oynanıyor. Ben boşuna konuşmuyorum" şeklinde konuştu.



