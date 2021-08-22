Rıdvan Dilmen: "Teixeira'nın Mesut'tan ne farkı var?"

TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira'nın performansını yorumladı.

Haber; Sporx.com
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Rıdvan Dilmen: 'Teixeira'nın Mesut'tan ne farkı var?'
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22 Ağustos 2021 12:45
Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk oldu. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira'nın performansını yorumladı.

Rıdvan Dilmen, "10 ay uzun bir süre... Mesut'tan ne farkı var? Mesut da 10 ay oynamamıştı geldiğinde. Sergen Yalçın'ın bir hatası daha; Alex Teixeira'yı 0-0 giden maçta oyuna almasıydı. Kaybedebilirdi de... 10 ay oynamayan oyuncu oyuncu Gaziantep deplasmanında 5 dakika dahi olsa oyuna girmez. Resmi maçta girmez, girer ama 3-0'ken girer. Ben kadroya bile almazdım, belki tribünde oturturdum. Sergen hoca bilir aslında bu işleri. 90 dakika oynaması için de minimum 3 ay lazım, hiç abartmıyorum"



dedi 

 

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