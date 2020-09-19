Rıdvan Dilmen: 'Talisca, Sosa sonrası Mensah olmaz'

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın kadro kalitesinin yetersiz olduğunu Mensah üzerinden verdiği bir örnekle anlattı.



Mensah'ın Beşiktaş'ın futbolcusu olmadığını dile getiren Dilmen, "Şu an Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'da olmaması gereken bazı oyuncular var. Örneğin Galatasaray'da oynayan oyuncular vardır ama benim hayalimde daha büyük oyuncular olması gerekir. Mensah, şu an böyle bir oyuncu değil. Çünkü, bazı oyuncular küçük takımların büyük oyuncularıdır. Bazıları büyük takımda normal oyuncu olur, Mensah gibi" dedi.



Sosa ve Talisca'dan sonra Mensah'ın Beşiktaş için yetersiz olduğunun altını çizen Dilmen, "Mensah, kötü oyuncu değil ama Sosa, Talisca'dan sonra Mensah... Mensah, bize hangi özelliğiyle çarpıcı geliyordu. Nerede yapıyordu, Kayserispor'da. Fenerbahçe maçında hepimizi kandırdı. Benim Beşiktaşımda Mensah gibi oyuncu yok" şeklinde konuştu



