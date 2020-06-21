Rıdvan Dilmen: 'Takımlar Fenerbahçe'yi yenebileceğini düşünüyor'

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı mücadeleyi değerlendirdi.



Fenerbahçe için önemli bir maç olduğunu kaydeden Dilmen, "Ozan, Muriqi ve Deniz ile 3 pozisyonu var Fenerbahçe'nin. Hasan Ali de kaçırdı, devamı Deniz. Hasan Ali vurdu, kurtardı kaleci, Deniz'e çıkardı. Fenerbahçe için sadece prestij maçı değil bu maç. Fenerbahçe'nin şampiyon olma ve kupayı alma ihtimali var, 5. sıraya çıkabilir Fenerbahçe, önemli bir hedef Avrupa Kupası." dedi.



Fenerbahçe'nin eskiye göre rakipler tarafından daha az korkulan bir takıma döndüğünü kaydeden yorumcu, "İdeale yakın 11 ile çıkmaya çalışıyor Fenerbahçe hocası Tahir Karapınar. İlk yarı itibariyle istekli iki takım. Artık takımlar Fenerbahçe'yi yenebileceğini düşünüyor. Alttaki takımların yukarıdan en çok puan aldığı takımlardan biri Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.



Ben Deniz'i forvet arkası kullanır diye düşünüyordum, forvet arkası Ferdi ile başladı.



