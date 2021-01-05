Rıdvan Dilmen: 'Seri gelirse ne olacak?'

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Jean Michael Seri için konuştu ve Fildişili oyuncunun şu anda takımda yerinin olmadığını söyledi.Galatasaray'a Fernando gibi bir oyuncunun gerektiğini kaydeden Dilmen, "Seri gelirse Taylan'ı nereye koyacaksınız? Tek ön liberoya geçildiğinde Seri de müthiş oynadı ama uzun zamandır ligimizin en iyi ön liberosu Fernando'ydu. Müthiş oynuyordu. Önde baskı kurduruyordu, sertti, takımı önde tutmak için ailece baskı yaptırıyordu. Taylan, onun kibarı." yorumunu yaptı.2022 yılına kadar Fulham ile sözleşmesi olan Seri, kulübü tarafından Premier Lig oyuncu listesine dahil edilmemiş ve kadro dışı kalarak lig maçlarına çıkamamıştı. Seri sadece Lig Kupası maçlarında 1'i ilk 11'de olmak üzere 2 kez Fulham formasını giydi ve oynadığı 119 dakikada gol veya asist üretemedi.29 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray kariyerinde ise 27 lig maçı, 3 Türkiye Kupası, 6 Şampiyonlar Ligi ve 1 Süper Kupa maçında forma giymiş, toplamda 2906 dakika sahada kalarak 2 gol 4 asist kaydetmişti.