Rıdvan Dilmen: 'Sergen Yalçın'ın günahı ne?'

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın Lille'e transferini değerlendiren Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlı takımın ve dört büyüklerin yaşadıkları mali krizi değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...



BURAK YILMAZ GİDİYOR AMA



Burak Yılmaz 1 milyon euro diye gidiyor ama 'Paramı günü gününe alacağım' diye gidiyor. Beşiktaş'ta sezon bitmeden bir sürü oyuncu gitti. Gökhan Gönül - Caner Erkin sezon bitmeden Allah'a ısmarladık diyor gidiyor.



SERGEN YALÇIN'IN GÜNAHI NE?



Sergen Yalçın'ın günahı ne? Beşiktaş onun için zirve, Milli takım dışında. Sergen hoca bir uyanıyor, bilmemkim gitti diyorlar. Haydaa diyor devam ediyor çalışmaya. Türkiye'nin gerçeği olarak baktığımızda kulüpler 2015'ten itibaren hızla iflasa doğru gittiler ve ettiler.



BOATENG'E PARA VERMEZSEN GİDER



Rekabet yapmaya çalışırken Beşiktaş her geçen gün oyuncu kaybetti. 17 kişi girdiler son maçın kampına. Necip, Gökhan, Dorukhan bunlar para vermesen de oynar, zaten oynuyorlar. Sen eğer ödemezsen Boateng'e o alır başını gider, parasını da alır.



DÖRT BÜYÜK TAKIM ARASINDA...



Dört büyük takımın birbirlerine transferlerini bolca görücez mecburen. Eskiden birbirlerine gitmesinler diye uğraşırlarken şimdi birbirlerine transfer göreceğiz.



BURAK YILMAZ'IN SUÇU DEĞİL



Beşiktaş'ın takım kaptanı Burak Yılmaz, en azından üçüncülük ihtimali varken maç kadrosuna girmiyor. Burak'ın suçu değil ki bu.



