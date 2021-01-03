Rıdvan Dilmen: 'Sergen hoca çok sinirli'

Beşiktaş'ın Kayserispor ile deplasmanda oynadığı maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu, Metin Tekin ve Önder Özen, ilk 45 dakikayı yorumladı.



ERMAN TOROĞLU: "BEŞİKTAŞ ÇOK SİNİRLİ"



Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın baskıyı hissettiğini söylerken, "Beşiktaş'a liderlik baskısı gelmiş. Kayserispor'lu oyuncular daha rahat oynuyorlar. Beşiktaşlılar daha gerginler. Rahat hareket etmiyorlar. Beşiktaş açısından bir tehlike var, Kayseri bir gol atarsa ne olacak? Sinirlilik var futbolcularda biraz. Kayseri'nin zaten kaybedecek bir şeyi yok, akıllı mücadele ediyor. Dünkü Antalyaspor gibi defans yapmıyorlar, Beşiktaş kalesine daha çok gidiyorlar. Antalya dün hiç gitmedi. 60'tan sonra gol olmazsa çok enteresan şeyler olabilir. Penaltı var tartışılacak bri pozisyon. Ona bakacağız, konuşacağız. N'Sakala, Lennon'ı durdurdu. Kim iş yapacak? Atiba mı, Mensah mı, Josef mi? Hangisi iş yapar? Mensah şu ana kadar vitaminsiz oynadı. Santrfor olayı farklı. Bu çocuk genç, çıkar çıkmaz havalara girdi ama Beşiktaş'ın santrforu değil." diye konuştu.



METİN TEKİN: "GHEZZAL'IN EKSİKLİĞİ ÖNEMLİ"



Metin Tekin, "Güven, ilk devre açısından başarılı değildi, çok top kaybı ile oynadı. Oyunun kontrolü Beşiktaş'ta ama üretken değil. Penaltıdan sonra ürettiğini görmedik Beşiktaş'ın. Topun ve oyunun hakimi yine de Beşiktaş. Ghezzal'ın teknik kalite eksikliği hissediliyor" dedi.



ÖNDER ÖZEN: "KAYSERİ, ANTALYASPOR GİBİ"



Önder Özen, "Beşiktaş'ın başlangıcı fena değildi. 15-16 paslı, topa ritim vererek oyunlar gösterildi ama 20. dakikadan sonra maçın temposu düştü. Antalyaspor'un Galatasaray karşısındaki anlayışına yakın bir anlayışı var Kayseri. Beşiktaş topa daha fazla ritim verebilecek mi? Çözecekse, bu çözecek maçı yoksa 0-0'a aday bir maç" yorumunu yaptı.



RIDVAN DİLMEN: "SERGEN HOCA SAKİN OLMALI"



Rıdvan Dilmen ise NTV ekranlarında şu yorumları yaptı;

Beşiktaş, sonuncuya karşı 1-0 kazanırsa lider oluyor. Hakikaten sonuncu olması lazım bu oyunla. Kayserispor toparlanacağına geri gidiyor. Kaybettiği maçlarda ciddi kontrataklar yapabiliyordu. Uzun süredir kazanamıyor olmanın psikolojik etkileri de var. Bazen kötü oyun, rakibi de hakemi de etkiler. Sahanın içindeki herkes kötü. Kayserispor çok kötü, Beşiktaş kötü, hakemler kötü, yardımcıları da kötü. Yardımcı hakemin önünde Kayserisporlu oyuncu Beşiktaşlı oyuncunun üstüne çıkıyor. Fırat Aydınus zaten koşmuyor. Bir tane geri pas veriyor hakem. Yardımcı uyardı deniyor ama kulaktan üflediler. Birkaç tane öyle fal açtı. Nkoudou'nun Lopes'e elle vurduğu pozisyonda birkaç dakika bekledi. 3 dakika önce penaltı verdim, hazır Lopes yerde diyip faul verdi. Kötü oyuna ayak uydurdu.



Ben buna penaltı değil demem, penaltı. Ancak, VAR uyarısıyla penaltı olabilir bu. Fırat Aydınus bunu nasıl gördü, tebrik ediyorum. İnce bir müdahale var, penaltı. İlk verilen penaltı doğru. İkincide penaltı vermesi gerekiyordu, Lopes'e faul var dedi.



Avantaja bırakmadı diye Sergen Hoca çok sinirlendi. Sakin olması lazım. Sürekli hakeme itiraz ediyor.



Larin sağda, zaman zaman Nkoudou geldi, Güven geldi. Sahneye çıkması gereken oyuncular santrforun arkasında oynayan oyuncular veya Oğuzhan tarzı araya oynayacak, problem çözecek oyuncu lazım.



Kayserispor gol atmazsa nasıl puan alır bilmiyorum. Ancak, Beşiktaş'ın kırmızı kart görmesi lazım. Beşiktaş'ın puan kaybetmesi mucize olur. Lider olma ihtimaliyle sonuncu arasındaki takımın maçı bize nasıl 3-5 dakika yorum yaptırdı, hayret ettim.



Larin'i santrfora çekerim bu takımda, yoklukta. Aboubakar yokken oynar. Sağ kenara başka oyuncu alıp Larin'in santfor yapabilir. Güven genelde merkezde kaldı. Larin'i biraz daha santfora çekerse arkadan gelenlere alan açar. Oyun çok sıkıştı. Kayserispor, Galatasaray karşısındaki Antalyaspor gibi. Gol yememek için uğraşıyorlar.



