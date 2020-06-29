Rıdvan Dilmen: 'Saracchi kötü transfer'

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yeni sezonda acilen bir sol bek transfer yapması gerektiğini ifade etti.
Sarrachi'nin kötü transfer olduğunu vurgulayan Dilmen, "Sarrachi bence kötü transfer, Nagatomo daha iyiydi. O kadar eksik ki Galatasaray, 4-6-0 ve 4-3-3 gördük ve orta sahayı bir şekilde kalabalık tutmak istedi Galatasaray. Sarrachi'nin yerine acilen bir sol bek almalı Galatasaray. Yatırım mı dediler bilemiyorum ama Nagatomo daha iyiydi" şeklinde konuştu.
Sarrachi'nin kötü transfer olduğunu vurgulayan Dilmen, "Sarrachi bence kötü transfer, Nagatomo daha iyiydi. O kadar eksik ki Galatasaray, 4-6-0 ve 4-3-3 gördük ve orta sahayı bir şekilde kalabalık tutmak istedi Galatasaray. Sarrachi'nin yerine acilen bir sol bek almalı Galatasaray. Yatırım mı dediler bilemiyorum ama Nagatomo daha iyiydi" şeklinde konuştu.