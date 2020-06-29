Rıdvan Dilmen: "Saracchi kötü transfer"

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sol beki, Sarachhi'nin kötü bir transfer olduğunu vurguladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Rıdvan Dilmen: 'Saracchi kötü transfer'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2020 00:34
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yeni sezonda acilen bir sol bek transfer yapması gerektiğini ifade etti.

Sarrachi'nin kötü transfer olduğunu vurgulayan Dilmen, "Sarrachi bence kötü transfer, Nagatomo daha iyiydi. O kadar eksik ki Galatasaray, 4-6-0 ve 4-3-3 gördük ve orta sahayı bir şekilde kalabalık tutmak istedi Galatasaray. Sarrachi'nin yerine acilen bir sol bek almalı Galatasaray. Yatırım mı dediler bilemiyorum ama Nagatomo daha iyiydi" şeklinde konuştu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için