Rıdvan Dilmen: 'Şak, şak, şak; futbol resitaliydi'

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Göztepe karşısında 2-1 önde tamamladığı ilk devreyi değerlendirdi.



Oyunu yorumlayan Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın oyunun başında oynadığı oyuna dikkat çekerne, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra Galatasaray, rakipleri de iyi gitmedi Beşiktaş dışında. Hocanın da cezalı duruma düşmesiyle Galatasaray, coşkulu başladı. Müthiş de iyi oynayarak başladılar. Bu oyunu muhtemelen devam edecekti ama Göztepe, ilk geldiği pozisyonda gol buldu. Luyindama, fiziğiyle kurtardı ama Saracchi falan bir kaybedildi. Halil, çok formda ve müthiş top kesti. Soner topukla çok güzel bir gol attı. O dakikaya kadar Galatasaray, ikiyle yetinmeyecekti. Galatasaray, ceza sahası civarında şak şak şak şak paslarla pozisyonlar buldu. Müthiş, müthiş! Futbol resitaliydi. 1. golde olduğu gibi pres yapıp hataya zorladılar. Diagne kaçırdı. Kaleci yine aldı topu, başlattı. Yine pres oldu ve ikinci gol oldu. Galatasaray, gerçekten bu sezonun en iyi 15 dakikasını oynadı. Göztepe de muazzam gol attı. Sonra bir tedirginlik geldi Galatasaray'a. Hücum presler azalınca Göztepe çıkmaya başladı ve tehlikeli olmaya başladı." dedi.



Galatasaray'ın 3. golü atması gerektiğini söyleyen Dilmen, "Göztepe, 2-1'i yakaladığı için şunu yapmalı; 1-0'da Arda orta sahadan boş geldi, attı. Bunu yapmazsa her şey olabilir. Galatasaray ise mutlaka oyun sonunu getirmek için üçüncü golü bulmalı." ifadelerini kullandı.



