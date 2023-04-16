Rıdvan Dilmen: 'Play-off düşünülebilir'

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında, play-off sistemi ve yabancı kuralı tartışmaları hakkında yorumlarda bulundu.

Yabancı kuralı kararının bir an önce verilmesi gerektiğini söyleyen Dilmen, "Yabancı kuralında okuduğum kadarıyla da sadece Fenerbahçe sınırın devam etmesini istiyor. Fenerbahçe'nin menfaati 7+4 olarak devam etmesi yönünde çünkü yerli oyuncuları çok iyi. Ancak ne karar verilirse verilsin bir an önce verilmesi gerekiyor." dedi.



Play-off sisteminin ise gelecek sezon düşünülebileceğini söyleyen Dilmen, "Gelecek sezon olağanüstü bir süreçten dolayı 20 takımla oynanacağı için belki bir yıllığına play-off oynanabilir. Belki de yaşanan o sezonun tadı damağımızda kaldı çünkü Fenerbahçe-Galatasaray finali olmuştu." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ