Rıdvan Dilmen: 'Penaltı tekrarlanmalıydı'

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği mücadelede Altay Bayındır'ın kurtardığı penaltının tekrarlanması gerektiğini iddia etti.



Dilmen, Altay'ın ihlal yapmamış olmasına rağmen ceza alanına giren Fenerbahçeli oyuncular olduğunu söyledi.



Dilmen yaptığı açıklamada, "Hakem Altay'a dua etmeli, bence penaltı öncesinde orta sahada faul var. Penaltıyı kurtardı ya, tekrarlanması lazım. İhlal var. Kaleci nizami, müthiş uzadı ama vurulduğu anda bakın, kaç tane Fenerbahçeli ceza alanının içinde. Topu kornere atan kim, ihlali yapan Fenerbahçeli oyuncu. Beşiktaş'ta Atiba bu yüzden kırmızı kart gördü. Kadıköy'e geleceksin, bir kırmızı yapıştıracaksın, bir penaltı daha vereceksin, bakacaksın faulü vermeyeceksin... Şimdi, gördüğünü ve düşündüklerini yapmaya çalışıyorlar, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Mükemmel götürdüğü maçta bir pozisyon neleri götürüyor. VAR hakemi Serkan Tokat da ihlalde herhalde benden bu kadar dedi." ifadelerini kullandı.



