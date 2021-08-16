Rıdvan Dilmen: 'Ozan Tufan, Watford'la transferini görüşüyor'

Fenerbahçe'de performansı yine tartışma konusu olan Ozan Tufan'ın sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı yönündeki haberler iyiden iyiye ısınırken, canlı yayında flaş bir açıklama geldi.



Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen sarı-lacivertli takımın efsane oyuncusu Rıdvan Dilmen, Ozan Tufan'ın İngiltere Premier Lig'e gitmek için transfer görüşmelerinde bulunduğunu açıkladı.



RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMASI



Rıdvan Dilmen "Ozan Tufan'ın Watford'u istediğini biliyorum. Konuştuğumda öyle bir bilgi aldım. Watford'la görüşüyormuş." diyerek kısa bir süre içerisinde ayrılık ihtimalinin gerçekleşebileceğini söyledi.



ÖNDER ÖZEN'İN YORUMU



Öte yandan Ozan Tufan'ın mutsuz olduğunu söyleyen Önder Özen ise "Ozan Tufan'ı iyi görmedim. Kafa olarak takımın içinde değil. Mutlaka yönetimle, hocayla konuşmuştur. Tekrar tekrar kendini ispatlamak zorunda olduğunu kabul etmeyebilir. Bu topraklarda, bunu yadırgamam." ifadelerini kullandı.



