Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı ve 0-0 eşitlik ile sona eren ilk yarının ardından Rıdvan Dilmen, Önder Özen ve Metin Tekin

değerlendirmelerde bulundu.



Rıdvan Dilmen: "Beşiktaş'ta kötü oynayanı arıyorum, bulamadım. Beşiktaş Türkiye'nin en çok gol pozisyonuna giren takımı. Kaçırsa da böyle. Oyuncularda bir 3. olma havası var. "Sergen Yalçın öncesinde tüm teknik direktörler Atiba'yı ortada oynattı, Sergen Yalçın onu biraz daha ofansa attı, her maçta gol pozisyonuna giriyor. Atiba o kadar özverili ki, savunma da yapıyor, Necip'e yardımcı oluyor. "Lung'un izlediğim en az 4 tane bu tip maçı oluyor. Yılda 4-5 maç alıyor böyle ama enteresan, ligin en çok gol yiyen takımı Kayserispor. İlk 10 dakika sonrası Lung ile Beşiktaş arasında maç oynandı"



Metin Tekin: "İlk yarıda net bir Beşiktaş üstünlüğü vardı, Beşiktaş ilk yarıda rakip yarıda 25 kez ceza sahasında buluştu. Muhteşem"



Önder Özen: "Beşiktaş'ın %93 pas isabeti var ancak bu biraz garanti pasa gidildiğini gösteriyor. Final pasını yapabilecek oyuncular sahada yok. Beşiktaş oyunda üstün ancak gol pozisyonu üretmekte sıkıntı yaşıyor"



