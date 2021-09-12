Rıdvan Dilmen: "Nelsson'u beğenmedim"

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yeni transfer Victor Nelsson'un sarı-kırmızılılarda yedek kulübesine çekileceğini düşündüğünü belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Rıdvan Dilmen: 'Nelsson'u beğenmedim'
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12 Eylül 2021 22:33
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Trabzonspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sarı-kırmızılıların yeni transferi Victor Nelsson'un performansını eleştirdi. (Rıdvan Dilmen'in tüm sözleri, TIKLAYIN)

TRT Spor'da değerlendirme yapan Dilmen, "Galatasaray emekleme sürecini, özellikle Rumen oyuncularla geçiriyor, yürüme zamanları var. Muslera, Luyindama, dönerse Marcao, Nelsson... Nelsson'u pek beğenmedim açıkçası. Marcao döndüğünde, sanki Marcao - Luyindama'ya dönülür. 3 stoperin birincisi Luyindama." dedi.

Victor Nelsson'un performansı

Dakika: 90
Top çalma: 0
Top kaybı: 4
İsabetli pas: 34 (%89)
Uzun top isabeti: 1/3
Kazanılan ikili mücadele: 0/0
Kazanılan hava topu: 2/5


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