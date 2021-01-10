Rıdvan Dilmen: 'Necip, Atiba ve Josef çok kötü'

Rıdvan Dilmen, Metin Tekin ve Erman Toroğlu, ilk yarısı 2-2 sonuçlanan Hatayspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, "Futbol oynamaya çok elverişli bir zemin. Özgüveni yüksek bir takım kurmuş Ömer Hoca. Geçen yıldan kalan 3-4 oyuncusu oynuyor bugün. Ceza sahasının önünden itibaren çok sakin pas yapabilen bir takım. Kalabalık savunmayı açabilen bir forvetleri var. Savunma arkasına da sarkabiliyor. 2. bölgede 2-3 pasla savunma arkasına geçebiliyorlar. Necip, Atiba, Souza çok kötü oynuyor bugün." değerlendirmesini yaptı.



Değişiklik gerektiğini söyleyen Dilmen, "Necip, Josef, Atiba pişti oldular. En ağır savunma ikilisi var Beşiktaş'ta. En kötü oyununu oynayan N'Sakala var. Sergen Yalçın kendi tarzından çıkınca iyi oynamıyor Beşiktaş. İkinci yarıda hücuma çıkmazsa N'Sakala, Rıdvan'ı alacağını düşünüyorum oyuna Sergen Hoca'nın. Larin'in formu devam ediyor. O bölgeye kaydırılacak bir isim daha gerekiyor. Beşiktaş 4-1-4-1'e dönerse bu maçtan başarıyla çıkar. Ersin'in ilk golde hatası var. Çok uzun yattı, kısa yatması lazım. Yatamadı." dedi.



METİN TEKİN: "İNCE İŞLER SADECE GHEZZAL'DA"



Metin Tekin, "Aboubakar golü attı, Hatayspor orta sahayı ele geçirdi. 2-2'lik bir skor çıktı. Savunmacı bir orta saha yapabilirseniz ama top sizde kalmazsa, savunmacı olsa bile bu kadar pozisyon verebilirsiniz. Beşiktaş'ta ince işleri yapabilen tek isim Ghezzal, ilk yarı keyifliydi. Oğuzhan orta sahaya farklı bir organizasyon getirebilir, onun dışında değişiklik olacağını sanmıyorum" şeklinde yorumladı.

ERMAN TOROĞLU: "BEŞİKTAŞ ZOR KAZANIR"



Erman Toroğlu ise şu yorumları yaptı;



Güzel maç oluyor, heyecanlı maç. Yalnız Hataylı oyuncular gidip itirazdan sarı kart alıyorlar. Pozisyon icabı sarı kart alınca atılacaklar. Nasıl böyle aptalca kart alıyorlar bilmiyorum, o zaman iyi futbolcu değiller, hep itiraz. Ne olacak kardeşim kafa kafaya oynuyorusuz ama her şeye itiraz.



Beşiktaş'ın attığı iki gol, biri Aboubakar döndü vurdu, kaleci baktı ve attı. İkincisi korner geldi 17-18 kişi arasında kaleci Kızılay'da gezerken gol oldu. Aaaa diye bakarken baktı birisi kafa atıyor. Aynı ayarda kalecilerin olması lazım takımlarda.



Kornerden asist olmaz, yok böyle bir şey. Asit derler ona, kaleci gökte uçarken kornerden gol oldu.



Hatayspor kızılderililer gibi geliyor. Josef - Atiba ve Necip ile Beşiktaş nasıl top yapacak ki? Hatayspor her şeyde iyi, Beşiktaş iyi değil. İki gol attı Beşiktaş ama tamamen şahsi beceri ile hata ile gelen gollerdi.



Bu maçı ancak Hatayspor eksik kalırsa Beşiktaş kazanır, öbür türlü Beşiktaş zor alır, kazanamaz. Bana öyle geliyor. İyi bir kaleci olsa Aboubakar'ın golünü çıkarabilirdi, ikinci golde zaten kaleci hatası var. Beşiktaş üreterek gol atmadı. Organizasyon falan değildi. Hatayspor son dakika yine kaçırdı



