Thiam'ın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ilk yarısına Fenerbahçe'nin penaltı beklediği ve Kasımpaşa'nın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü damga vurdu.Rıdvan Dilmen ve İlker Yağcıoğlu, Mustafa Doğan karşılaşmanın ilk yarısında yaşananları ve ikinci yarıdan beklentilerini değerlendirdi.Fenerbahçe için Alanya maçı öncesi olmazsa olmazdı. Fenerbahçe'nin bu sezon geçmişine baktığınız zaman, Kasımpaşa maçı pozisyon vermeden oynadığı tek maçtır.Fenerbahçe oyuna hakim. Daha iyi takım görüntüsü veriyor.Fenerbahçe'nin bir hayli eksiği var, Kasımpaşa'da da çok eksik var.Pelkas'ın yaratıcılığı, Thiam'ın bitirciliği, takımın da top Kasımpaşa'dayken dikkatli oluşu vardı. Klasik Fenerbahçe, birkaç pozisyon da rakibe topu verip gol yemek için arandı ama olmadı.Fenerbahçe bir ofsayttan sayılmayan golü ve bir verilmeyen penaltısıyla ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Bu VAR penaltısıydı. Halis Hoca görmeyebilir. VAR'daki Zorbay Hoca'nın bir temas var deyip çağırması lazım. Ayağa net bir temas var. Gri falan değil. VAR'ın ısrarla çağırması lazım. Halis'in lehine de oldu bu 2-0'lık ilk yarı skoru.Kasımpaşa hücum yapmak isterse Valencia devreye girer. Mert Hakan topla çok buluşmuyor ama çok koşuyor. Sol bek Sadık oynuyor. Kolay değil. Sadece sağ kanatta Nazım ve Valencia ile yükleniyorsunuz. 2-0'lık skor büyük önem taşıyor. Fenerbahçe böyle dikkatli oynarsa top rakipteyken, gelecek için ümitlenebilir. Erol Hoca, önümüzdeki perşembe farklı bir kadroyla da oynayabilir.Kasımpaşa'da bir tane iyi oynayan yok. Sahada yoklar. Etkili Fenerbahçe'nin de bunda payı var. Fenerbahçe, şu 3 puanı bir cebime koyayım diyerek oynuyor. Pelkas çok önemli bir oyuncu. Hücumun jokeri. Her yerde oynayabilir. Her maçta konsantrasyonu çok yüksek. Teknik kapasitesi de çok fazla. Fatih Saraç Bey, Thiam'ı Fenerbahçe'ye hediye etmiş. Bir Fenerbahçeli olarak teşekkür ediyorum.Oyun kalitesi çok üst seviyede değildi, iki takım da çok pas hatası yaptı ama buna rağmen Fenerbahçe'nin böyle skor alması son derece önemli. Öyle bir haftadayız ki çok da iyi oynamanız gerekmiyor, önemli olan 3 puan. Thiam'ın ilk golleri ile tanışması son derece önemliydi. Pelkas son derece iyi. Ozan Tufan topu koşturarak enerjisini kullanıyor, Fenerbahçe ilk yarıda istediğini aldı. Kasımpaşa hücum anlamında hiç zorlayamıyor.2 gol, bir ofsayttan sayılmayan gol, bir penaltı pozisyonu, Fenerbahçe ofansif anlamda iyi işler yaptı. Kasımpaşa açısından bir ofsayt var sadece. Bence başarılı isimlerden biri, sol bekte oynayan Sadık. Karşısında Kasımpaşa'nın en etkili ismi Yusuf var ve topa değemedi. İlk devrenin sonuna doğru da kanat değiştirdiler. Erol hocanın Sadık hamlesi doğruymuş, bunu da gördük. Fenerbahçe'nin 5 pozisyonu var, böyle giderse Fenerbahçe çok yorulmadan 3 puanı hanesine yazdıracak gibi duruyor.