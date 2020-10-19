Rıdvan Dilmen ne dedi?

Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanan ve ilk yarısı 1-1'lik eşitlik ile sona eren maçın ilk yarısını değerlendirdi.



Dilmen, Alanyaspor'un maçın 39. dakikasında penaltı beklediği pozisyonu da yorumladı.



Gündüz maçlarında güneş, gece maçlarında ışık bazı oyuncuları rahatsız eder. Pozisyon penaltı, ikinci sarı kart da doğru. Etebo'nun kırmızı kartı da doğru



BEN PENALTI VERMEM BU POZİSYONA



Alanyaspor'un penaltı beklediği pozisyonda, top Saracchi'nin diğer eline çarpsa penaltıydı. Bence doğru karar verdi VAR'daki hakemler, ben penaltı vermem bu pozisyona.



Alanyaspor'un tesadüfen lider olmadığını gördük. İyi oynadığı için değil, çok rahatlar. Seyircisiz oynanması tabii ki bir deplasman takımı için avantaj. Alanyaspor ofansif oyunculardan kurulu, oynamaya çalışan, yaslanmayan bir takım.



Galatasaray, hep oynamaya ve bücum yapmaya çalışan bir takım. Galatasaray'ın ilk yarıda 2 pozisyonu var aslında. Alanya, çok rahat şekilde sağ kenara gelebiliyor. Maç 11-11 olsa 3 ihtimalliydi, ben şu anda da yine ortada olarak görüyorum. Emre Akbaba çıkıp, Donk girer diye düşünüyorum.



Marcao'nun da sarı kartı var, sürekli eliyle, koluyla oynayan bir oyuncu.







