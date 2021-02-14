Rıdvan Dilmen: 'Mustafa Muhammed, Sörloth gibi olmasın'

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Yüzde Yüz Futbol Devre Arası programında Galatasaray'ın genç golcüsü Mustafa Muhammed'i değerlendirdi.



İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri:



Mustafa Muhammed, genç ve iyi bir oyuncu. Opsiyonunun kullanılması faydalı. Yarın bir gün Sörloth gibi olmasın. Karşısına Avrupa'dan başka opsiyonlar da çıkar. O yüzden, Galatasaray hemen opsiyonunu kullanılmalı.



4.5 milyon dolar'a Galatasaray mutlaka halletmeli.



"YAKALADIĞIN ZAMAN BIRAKMAYACAKSIN"



"Galatasaray, bir sürü santrfor aldı ama yaş ortalamaları yüksekti. Böyle oyuncuyu yakaladığın zaman bırakmayacaksın."



