Rıdvan Dilmen: "Mustafa Muhammed, Sörloth gibi olmasın"

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yeni golcüsü Mustafa Muhammed'i yorumladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıdvan Dilmen: 'Mustafa Muhammed, Sörloth gibi olmasın'
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14 Şubat 2021 16:59
NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Yüzde Yüz Futbol Devre Arası programında Galatasaray'ın genç golcüsü Mustafa Muhammed'i değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri:

Mustafa Muhammed, genç ve iyi bir oyuncu. Opsiyonunun kullanılması faydalı. Yarın bir gün Sörloth gibi olmasın. Karşısına Avrupa'dan başka opsiyonlar da çıkar. O yüzden, Galatasaray hemen opsiyonunu kullanılmalı.

4.5 milyon dolar'a Galatasaray mutlaka halletmeli.

"YAKALADIĞIN ZAMAN BIRAKMAYACAKSIN"

"Galatasaray, bir sürü santrfor aldı ama yaş ortalamaları yüksekti. Böyle oyuncuyu yakaladığın zaman bırakmayacaksın."



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