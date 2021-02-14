Rıdvan Dilmen: 'Mustafa Muhammed, Sörloth gibi olmasın'

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Yüzde Yüz Futbol Devre Arası programında Galatasaray'ın genç golcüsü Mustafa Muhammed'i değerlendirdi.
İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri:
Mustafa Muhammed, genç ve iyi bir oyuncu. Opsiyonunun kullanılması faydalı. Yarın bir gün Sörloth gibi olmasın. Karşısına Avrupa'dan başka opsiyonlar da çıkar. O yüzden, Galatasaray hemen opsiyonunu kullanılmalı.
4.5 milyon dolar'a Galatasaray mutlaka halletmeli.
"YAKALADIĞIN ZAMAN BIRAKMAYACAKSIN"
"Galatasaray, bir sürü santrfor aldı ama yaş ortalamaları yüksekti. Böyle oyuncuyu yakaladığın zaman bırakmayacaksın."
İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri:
Mustafa Muhammed, genç ve iyi bir oyuncu. Opsiyonunun kullanılması faydalı. Yarın bir gün Sörloth gibi olmasın. Karşısına Avrupa'dan başka opsiyonlar da çıkar. O yüzden, Galatasaray hemen opsiyonunu kullanılmalı.
4.5 milyon dolar'a Galatasaray mutlaka halletmeli.
"YAKALADIĞIN ZAMAN BIRAKMAYACAKSIN"
"Galatasaray, bir sürü santrfor aldı ama yaş ortalamaları yüksekti. Böyle oyuncuyu yakaladığın zaman bırakmayacaksın."