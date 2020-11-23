Rıdvan Dilmen: 'Mucize'

Galatasaray'ın Süper Lig'in 9. haftasında evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldiği mücadelenin ilk yarısına Silviu Lung damga vurdu. Rumen kaleci, 7 kurtarış yaparak daha ilk yarıdan bu sezon en çok kurtarış yaptığı maçı yaşadı. Yorumcular Rıdvan Dilmen, Tugay Kerimoğlu ve Feyyaz Uçar, ilk yarıyı değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN'İN YORUMLARI

Bu maçın ilk yarısının normalde 4-1 falan bitmesi lazım. Kayserispor'un bir kontratak dışında atağı yok. Galatasaray, çok rahat biçimde ceza sahası içine giriyor ve çok rahat gol pozisyonu buluyor. Bazen basketbolda olur. Atarsın girmez, ribaunt alır atarsın girmez. Çarpıyor, dönüyor falan.



Kayserispor'da geçen sezon Lung inanılmazdı. Çok top geldiği zaman yemiyor. Büyük maçlarda çok top geliyor, yemiyor. Kaleci yoruldu, o kadar çok top geldi ki adalesi gitti. Golü yedi de, kıpırdayamadı Diagne'nin pozisyonunda aslında, çarptı döndü. Galatasaray'ın pozisyona girmeyen oyuncusu yok. Kayserispor için beraberlik mucize. Puan veya puanlar alabilmesi için gol atması lazım. Galatasaray bir şekilde gol bulur. Attamah, Fernandes isim olarak fena oyuncular yok. Savunmaları kötü.



Ne kadar eksik olursa olsun Galatasaray'ın kazanmama ihtimali yok gibi görüyorum.



TUGAY KERİMOĞLU'NUN YORUMLARI

Galatasaray topa sahip oldu, pozisyon girdi, oyunun yönünü değiştirdi ve herhalde Galatasaray için 9 haftanın en rahat 45 dakikası oldu. Eksik olan tek şey goldü, Lung faktörü öne çıktı. Diagne ve Oğulcan daha etkili olmalı. Kayserispor'un alan savunmasını yapması bu tarz takımlara karşı zor. Ya mücadele edecek ya da rakibin oynamasına izin vermeyecek.



FEYYAZ UÇAR'IN YORUMLARI



"Galatasaray hücumda biraz beceriksizdi. Özellikle Emre Akbaba'nın kaçırdığı pozisyon çok netti. Silviu Lung maçın ilk yarısının 0-0 bitmesinin en büyük nedeni. Oğulcan Çağlayan heyecanlı, ikinci yarıda Ömer Bayram girebilir. Galatasaray pas sayısında rekor kıracak gibi görünüyor. Sakatlanan Silviu Lung çıkarsa maçta çok şey değişir. İsmail Çipe de Lung'tan sonra kaleye geçince strese girebilir. Lung sakat sakat devam ederse sezonu bile kapatabilir."



