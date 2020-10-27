Rıdvan Dilmen: "Mensah, Beşiktaş'ta yedek kalır"

Rıdvan Dilmen, Bernard Mensah'ın Beşiktaş'ta forma giymesinin zor olduğunu ifade etti.

Haber; Sporx.com
Rıdvan Dilmen: 'Mensah, Beşiktaş'ta yedek kalır'
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27 Ekim 2020 00:35
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın yaz aylarında Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Bernard Mensah'ın forma şansının düşük olduğunu ifade etti.

Dilmen, Denizlispor maçında oynayan üçlünün kadroda olmaya devam edeceğini söylerken, "Mensah gelince de Josef, Dorukhan ve Atiba üçlüsü devam eder gibi görünüyor. Sergen hocanın yanında duracak gibi Mensah, şans bulması zor" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta bu sezon 6 maça çıkan Mensah, 1 gol attı.



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