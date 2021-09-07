Rıdvan Dilmen: "Mahalle çocukları gibiyiz"

A Milli Takımımızın Hollanda karşısında 3-0 geride kapattığı ilk yarıyı Rıdvan Dilmen değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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Rıdvan Dilmen: 'Mahalle çocukları gibiyiz'
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07 Eylül 2021 22:40
A Milli Takımımız, Hollanda karşısında ilk yarıda şok şekilde 3-0 geriye düştü. Rıdvan Dilmen, sahadaki oyunu değerlendirdi ve yapılması gerekenleri anlattı. İşte Dilmen'in yorumları...

"Favori Hollanda, hız, tempo, kalite, moral... EURO2020 ve son maçlardaki başarısızlığımız var, erken gol olursa kırılgan olabiliriz' dedim. aslında maç 1-0'da bitti. 10 kişi kaldıktan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız olduk. Hollanda'ya karşı maçın başında yediğiniz golle çözülürsünüz. Hücum edemedik, oyuna ortak olamadık. Çok yumuşak takımız. Orta sahaya bakarsak, bunu görüyoruz.

Üzücü olan şu, hani böyle fizikli abiler mahallede yürürler ya, top oynayan çocukların aralarına girerler ve topla oynamaya başlarlar. Mahalle abileri, mahalle çocuklarıyla evlerine giderken oynuyor gibi bir oyun oldu.

İkinci yarı kimi sokarsak sokalım, %80'e %20 topla oynama olur. Yanlışlıkla çok hücuma kalkarsak, çok da fazla pozisyon bulurlar. 3-0'ı bulan takım rölantiye alabilir. Temennimiz, Hollanda'nın maçı rölantiye alması. Bu maçı çevirme ihtimalimiz, kırmızı kar yağmasıyla aynı seviyede."


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