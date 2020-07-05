Rıdvan Dilmen: "Maçı Cüneyt Çakır yönetmiyor"

Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Rıdvan Dilmen: 'Maçı Cüneyt Çakır yönetmiyor'
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05 Temmuz 2020 22:04
Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısını değerlendirdi.

Maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştiren ve kırmızı kart ve penaltı pozisyonlarının Çakır'ın önünde olmasına rağmen VAR Hakemi Ali Palabıyık tarafından verildiğini ifade eden Rıdvan Dilmen, "Maçta hakem yok" dedi.

Feghouli'nin kırmızı kartı ve penaltı pozisyonunu yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Feghouli'nin yaptığı hareket profesyonelliğine yakışmadı. Canı acıdı ama yapmaması lazım. 11'e 10 ve üstüne bir de kadro sıkıntısı yaşıyor Galatasaray. 11'e 10 da olsa Trabzonspor'un Galatasaray karşısında mutlak 2'yi bulması lazım. 2'yi bulursa fark da olabilir, Galatasaraylı oyuncular çok gerildi. Penaltının yorumunu yapmayacağım! Maçta hakem yok! Kırmızı kartı hakem görmüyor, penaltıyı hakem görmüyor! İki pozisyon var, ikisini de VAR hakemi görüyor. Ali Palabıyık iyi maç yönetiyor" dedi.



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