Rıdvan Dilmen: "Löw gelirse başarılı olur"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Joachim Löw için görüşünü paylaştı.

Haber; Sporx.com
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Rıdvan Dilmen: 'Löw gelirse başarılı olur'
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15 Mart 2022 17:29
Rıdvan Dilmen, Twitter hesabından kendisine gelen soruları yanıtlarken, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Joachim Löw için övgü dolu ifadeler kullandı.

Rıdvan Dilmen açıklamasında, "Joachim Löw'ün Fenerbahçe'ye gelmesi halinde başarılı olacağına inanıyorum. Aslında Fenerbahçe'nin iyı bir kadrosu var. Direkt oynayacak 4-5 oyuncu da alınırsa çok daha güçlü bir kadrosu olur. Bir an önce teknik direktör alınmalı ki, kendi sistemine uygun oyuncular alsın veya göndersin. Dört yıldır Fenerbahçe'nin çözemediği problem şu; transferlerin üstune teknik direktör geliyor. Ama şimdi bir an önce teknik direktör alınmalı! Oynatacağı sisteme uygun transferler yapılmalı. Düşünmedikleri de gönderıilmeli! Kafasındakı şablona uyanları almalı, uymayanları yollamalı." dedi.

Transfer planlamasının yanlış olduğunu kaydeden Dilmen, "Fenerbahçe'nin planlaması yanlıştı. 5 sol açığı, 4 sağ açığı, 3 forvet arkası olur mu bir takımın" açıklamasında bulundu.

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