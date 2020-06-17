Rıdvan Dilmen: 'İstanbul'da olmasını isterdim'

Futbol Yorumcusu Rıdvan Dilmen, UEFA'nın kararlarını ve İstanbul Finali'nin ertelenmesini NTV'de yorumladı. Dilmen, 8 takımım 8'li finali İstanbul'da seyircisiz oynamasının daha avantajlı olabileceğini söyledi.



Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada; "Ceferin çok önemli bir şey söyledi, Temmuz ayında belki de seyircili oynama kararını vereceğiz dedi. Ben seyircisiz oynanmasına bile razıydım İstanbul'da oynandığında. Buraya gelecek 50-60 bin taraftar kadar, 4 milyar kişi izleyecek maçı. Bu kararın Türkiye'nin kararı olmasını anlatmak lazım. Ben Alman vatandaşı olsam, Türkiye'den alındı derim. Şöyle bir öneri olsaydı Türkiye'ye; 8 takımı İstanbul'a getireceğiz ve seyircisiz oynanacak deselerdi, kabul etmez miydik?" dedi.



"İSTANBUL'U İSTERDİM"



Deneyimli yorumcu sözlerinin devamında; "8 dünya markası Türkiye'ye geliyor. İstanbul'da, turizm cennetinde oynanıyordu. 8 takımı İstanbul'a getirmek, seneye seyircili oynatmaktan iyidir. Kanunen elimizde İstanbul finali varken, dünyada da bu süreci iyi yöneten bir ülke olarak, yurt dışında algımızın eksi olması ihtimalini görüyorum. Bu karar eksidir. Herhalde bizim isteğimiz değildi, onlar bizi zorladı. Ben üzüldüm açıkçası. 12-23 Ağustos arasında her gün Manchester City'yi, Barcelona'yı İstanbul'da izlemelerini isterdim." ifadelerini kullandı.



