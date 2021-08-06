Rıdvan Dilmen'in yeni kanalı belli oldu

Yorumculuğa ara veren Rıdvan Dilmen, önümüzdeki sezondan itibaren TRT Spor'da yorum yapacak.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Rıdvan Dilmen'in yeni kanalı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2021 11:57
Geçtiğimiz yıl futbol yorumculuğuna ara veren Rıdvan Dilmen, yeniden televizyon ekranlarına geri dönüyor.

Uzun yıllar boyunca NTV ekranlarında 'Yüzde Yüz Futbol' programıyla yorumlarını paylaşan Rıdvan Dilmen, yeni sezondan itibaren TRT Spor'da yorumlarını paylaşacak.

TRTGenel Müdür Zahid Sobacı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ""%100 FUTBOL" artık TRT Spor'da. Futbolculuğu ve yorumculuğuyla bir marka olan Rıdvan Dilmen, gündemi TRT Spor'da belirleyecek. Futbolun referans programı, devre arası ve maçların bitiminde karşınızda olacak." ifadelerini kullandı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.