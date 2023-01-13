Rıdvan Dilmen'in Galatasaray iddiası

Süper Lig'de Galatasaray'ın Hatayspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapatmasının ardından Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yarışıyla ilgili flaş sözler geldi.



"FİNAL MAÇLARINA ÇIKACAKLAR"



Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Rıdvan Dilmen "Hatayspor açık oynadığı için 3 gol yedi. Fenerbahçe maçında da aynı şeyi yaptı. Oyuncuları kazanmak lazım. Değişiklik yapacaktır. Şimdi artık maç bitti. Fenerbahçe'nin 8 puan önüne geçti. Galatasaray ikili averajda da öne geçti. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor artık final maçlarına çıkacak!" dedi.



"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK"



Öte yandan Rıdvan Dilmen "Galatasaray, psikolojik üstünlüğü ele geçirdi!" ifadelerini kullandı.



Ayrıca Rıdvan Dilmen "Okan Buruk artık önümüzdeki haftaya odaklanmaya başladı. Hatayspor böyle oynamaya devam ederse gol yemeye de devam eder." ifadelerini kullandı.



ERMAN TOPROĞLU'NUN SÖZLERİ



Bu arada maçı yorumlayan Erman Toroğlu ise "Galatasaray'ın oyuncuları, adamları bayıltır. Çok hızlı oynuyorlar. İlk yarıda maçı bitirdiler. Bundan sonra hayırlı işler." dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ