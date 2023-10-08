Rıdvan Dilmen: 'Icardi doyumsuz bir karakter'

Rıdvan Dilmen, TV8,5'ta Galatasaray'ın Antalyaspor deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.
Karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Mauro Icardi'nin performansına değinen Rıdvan Dilmen, "Mauro Icardi, asla oyundan çıkmak istemiyor. Gol atmak ve asist yapmak istiyor sürekli. 40 maç oynamış, 35 gol atıp, 10 asist yapmış. Bir santrfor daha ne yapsın?" dedi.
Icardi'nin Galatasaray'da oynadığı maç sayısından daha fazla skor katkısı (40 maç, 35 gol, 10 asist) yaptığını yineleyen Dilmen, "Doyumsuz bir karakter" yorumunda bulundu.
Karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Mauro Icardi'nin performansına değinen Rıdvan Dilmen, "Mauro Icardi, asla oyundan çıkmak istemiyor. Gol atmak ve asist yapmak istiyor sürekli. 40 maç oynamış, 35 gol atıp, 10 asist yapmış. Bir santrfor daha ne yapsın?" dedi.
Icardi'nin Galatasaray'da oynadığı maç sayısından daha fazla skor katkısı (40 maç, 35 gol, 10 asist) yaptığını yineleyen Dilmen, "Doyumsuz bir karakter" yorumunda bulundu.
👕14 maç
⚽12 gol
✍Sezonu kaç golle tamamlar?🤔 pic.twitter.com/IRPI0NSDfX
— Sporx (@sporx) October 8, 2023