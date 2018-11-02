Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesinde Rıdvan Dilmen'den NTV ekranlarında değerlendirmeler yaparken Ali Koç konusuna dikkat çekti. İşte o sözler..."Fenerbahçe şu anda tarihinin en başarısız dönemlerinden birini geçiriyor. Bazı insanların haklı haksız büyük kredisi var tabii ki. Ali beyin soyadı! Tabii ki soyadı ile kimse buraya gelmiyor. 50 milyon dolar vermiş, forma reklamını vermiş. Comolli'ye salladık, Cocu'ya salladık, oyunculara salladık. Bir tek Ali beye bir şey söylemedik.""Hiçbir başkan eleştirilmez değildir ama Ali bey de kendi eleştirisini yapmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktörünü yolda görseler tanımazlar, başarısız olacağı anlamına da gelmiyordur. Yoldan geçse tanınmayacak biri, Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısındaki teknik direktörüdür. Bu Fenerbahçe'nin başarısızlığıdır. Kim kaybederse kaybetsin, kimse onlara bir şey söylemeyecek"