Rıdvan Dilmen: 'Hasan Ali Kaldırım %100 kalmalı'

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendiği maçın ardından Rıdvan Dilmen, Hasan Ali Kaldırım hakkında açıklamalarda bulundı



HASAN ALİ KALDIRIM KALMALI



Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım'ı gelecek sezon düşünmediğini ifade eden Dilmen, "Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir haberlerini boşuna yazmazlar. Kontratı biten bir oyuncu ile bugüne kadar anlaşmadılarsa, anlaşmayacaklardır. Ancak bence, Hasan Ali Kaldırım bu takımda kalmalı. Bu takımın kaptanı, olağanüstü bir durumu yoksa kaybedilmesi doğru olmaz" dedi.



HASAN OLMADIĞI İÇİN KAYBETTİLER



Hasan Ali Kaldırım'ın Caner Erkin'in gelmesi durumunda dahi oynayabileceğinin altını çizen Dilmen, "Caner Erkin gelse bile önde oynayabilir. Hasan Ali arkada oynar. Fenerbahçe'nin kenarlarda çizgiye inip orta yapacak oyuncuya ihtiyaç duyuyor. Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım olmadığı için sezonu kaybetti. Gael Clichy belli bir yaşa geldi, Clichy ile devam edilirse, Hasan Ali gibi oyuncu oynatmazsanız, geriye gider" şeklinde konuştu.



