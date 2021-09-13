Rıdvan Dilmen: 'Halil Dervişoğlu, Gerd Müller gibi'

Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor maçı sonrasında Halil Dervişoğlu'na büyük övgü geldi. TRT Spor'da karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Halil Dervişoğlu'nun performansından övgüyle bahsetti.1999 doğumlu Halil Dervişoğlu'nun yeteneğiyle, topu alışıyla çok lezzetli bir santrfor olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Halil çok meziyetli, yetenekleri falan... Son dakikalarda bir şut attı. Alışı, vuruşu, mermi gibi vuruşu... 2. golde mesela 10 santraforun 7 tanesi kaleye vururdu. Diagne kapanan ve 4-4-2 oynayan takımlar dışında Halil'den formayı bir daha alamaz. Şaşırdım, Fatih hoca oyunun son bölümünde Halil'i sağa çekti. Bence kanat oyuncusu olur çok gördük biz ama ben kanat oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Halil de kanat oyuncusu değil, Cenk Tosun da değil. Halil, santrfor doğmuş, Gerd Müller tarzı bir oyuncu. Aynı o da arkası dönük alıyordu dönüyordu ve tak vuruyordu" dedi.