Rıdvan Dilmen: 'Gümüşdağ bana Rafael forması göndermiş'

Rıdvan Dilmen, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kendisine Fenerbahçe maçı sonrasında cezası iptal edilen Rafael'in forması gönderdiğini söyledi.Rafael'in formasını cezayı iptal eden başkana göndermeleri gerektiğini kaydeden Dilmen, "Göksel Gümüşdağ başkan bana Rafael'in formasını yollamış. Rafael'in forması. Bana yollayacaklarına Disiplin Kurulu Başkanı'na yollasalardı. Espri niyetine yolladılarsa ben de espri yaptım." ifadelerini kullandı.Deneyimli yorumcu Rafael'in kırmızı kartının iptal edilmesiyle ilgili, "Rafael kararı, bana operasyon gibi geldi. Çok gördüm ama böylesini görmedim, dünyada emsali olduğunu da zannetmiyorum. Başakşehir itiraz ediyor, kurul olağanüstü toplanıyor ve kart iptal ediliyor, dolayısıyla ceza almıyor. Çok tehlikeli bir gidiş bu." yorumunu yapmıştı.