Rıdvan Dilmen: 'Gerekçe sunmaları lazım!'

Rıdvan Dilmen, Merkez Hakem Kurulu'nun 12 hakem için aldığı sezonun kalanında maç yönetmeme kararını canlı yayında değerlendirdi.



TRT Spor'a konuşan Rıdvan Dilmen, "Bu ihraç edilen hakemlerin hepsi insan evladı. 3 tane gerekçe sunmaları lazım ama yapamazlar. Halis Özkahya'yı yalandan koymuşlar listeye. Halis Özkahya 4 ay önce hakemliği bıraktı. Neyini sonlandırıyorsunuz. Adam bıraktı zaten pasta kestiniz. Bu arkadaşların VAR kayıtlarında bir suistimal varsa kamuoyuna dersiniz ki 'Cüneyt Çakır VAR'ın müdahalesine rağmen gitmedi. 'Bu benim için geçerli sebeptir. Bir maç bile olsa bunu yaptıysa affetmem. Bu suistimalse ve açıklarlarsa problem yok. İkincisi, terör örgütü üyesiyse PKK veya FETÖ neyse. Fakat siz bu arkadaşların sicillerine baktığınızı söylüyorsunuz. Bunu da diyemezsiniz. Üçüncüsü, 'buradaki hakemlerin hepsinde şike tespit ettik' dersiniz. Dördüncü de 'başarısızlardı gönderdik' dersiniz. Başarısız buluyorsan görev vermezsin. Sezon sonu yalanını bıraksınlar sezon sonuna kadar maç vermeyeceğiz demek daha büyük bir ayıp." ifadelerini kullandı.





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