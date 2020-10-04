Rıdvan Dilmen: 'Galatasaray önce Seri'yi almalıydı'

, Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından yaptığı değerlendirmelerde Seri'ye değindi.Dilmen, Galatasaray'ın öncelikle Seri'yi alması gerektiğini belirtirken, "Fatih Terim'in oynamak istediği düzende, ne yapıp edip Seri işini halletmesi lazımdı. Davulun sesi başkasına güzel gelir tabii ki. Kulüplerin ekonomik olarak yapılanırken çok dikkatli olması lazım." dedi.Galatasaray'ın Falcao ve Diagne'ye büyük yatırım yaptığını söyleyen Dilmen, "Galatasaray 2 sezon şampiyon oldu, Şampiyonlar Ligi'nde başarı gelmedi ve yayıncı kuruluştan aldığı paranın tamamını belki Falcao ve Diagne'ye verdi. Falcao'nun da garanti parası 5 milyon euro, 5 maçtan sonra 500, 10 maç daha oynatsa bir 500 daha." ifadelerini kullandı.