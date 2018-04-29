Rıdvan Dilmen: 'Galatasaray Jaws gibiydi'

'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan, sarı-kırmızılı ekibi 1975 ABD yapımı kült gerilim filmi Jaws'a benzetti.Galatasaray'ın harika bir enerji ile oynadığını vurgulayan Dilmen, "Galatasaray Jaws gibi, ısırıyor, çok tehlikeliler. Galatasaray korkunç derecede konsantrasyon ile oynadı. Sıfır hata yaptılar. Nagatomo mükemmel oynadı, müthişti! Donk ve Fernando, hocanın istediği her şeyi yaptı. Gomis, bugün gol krallığını ilan edebilirdi. Teknik direktör ve taraftara 5 yıldız." değerlendirmesini yaptı.