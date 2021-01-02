Rıdvan Dilmen: "Galatasaray, Adem Büyük'ü bırakmamalıydı"

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Adem Büyük'ü sezon başında bırakmasının hata olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com
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Rıdvan Dilmen: 'Galatasaray, Adem Büyük'ü bırakmamalıydı'
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02 Ocak 2021 21:44
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından sezon başında ayrılan Adem Büyük'ü hatırlattı. (Rıdvan Dilmen'in tüm sözler, TIKLAYIN)

Dilmen, Galatasaray'ın Falcao ve Diagne ile yola çıkmasının yanlış olduğunu belirtirken, "Galatasaray hem yerli, hem de gol atabilen Adem'in gitmesine izin vermeyecekti. İki forvet de soru işareti çünkü. Duran top kullanmak da önemli diyoruz, büyük takımların frikik ve korner ustası olması lazım, onun da sıkıntısını yaşıyorlar." dedi.

Sezon başında Malatyaspor'a giden Adem Büyük, 13 maçta 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



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