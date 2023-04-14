Galatasaray, Kayserispor ile oynadığı maçın ilk yarısını 4-0 önde kapattı, Rıdvan Dilmen'den flaş bir iddia geldi.
Devre arasında maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen "Galatasaray ikinci yarı kontratakları doğru yaparsa maçın skoru 10-0 bitebilir." şeklinde iddialı bir yorum yaptı.
İlk yarıyı değerlendiren Rıdvan Dilmen "Galatasaray müthiş coşkulu, buradan artık şampiyonluğu vermem havasıyla oynuyor. Had bilmek önemlidir. Kayserispor'u ve Çağdaş Atan'ı beğeniyoruz. Galatasaray'ı 5-0 yenmeye gelmiş Kayserispor. O niyetle oynuyor ama maçta pozisyonu yok." dedi.
Rıdvan Dilmen ayrıca "Futbolda mertlik, delikanlılık olmaz. Rakibin Fenerbahçe, Galatasaray ise dikkatli oynaman lazım. Dua et Galatasaray frene bassın." şeklinde konuştu.
Devre arasında maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen "Galatasaray ikinci yarı kontratakları doğru yaparsa maçın skoru 10-0 bitebilir." şeklinde iddialı bir yorum yaptı.
İlk yarıyı değerlendiren Rıdvan Dilmen "Galatasaray müthiş coşkulu, buradan artık şampiyonluğu vermem havasıyla oynuyor. Had bilmek önemlidir. Kayserispor'u ve Çağdaş Atan'ı beğeniyoruz. Galatasaray'ı 5-0 yenmeye gelmiş Kayserispor. O niyetle oynuyor ama maçta pozisyonu yok." dedi.
Rıdvan Dilmen ayrıca "Futbolda mertlik, delikanlılık olmaz. Rakibin Fenerbahçe, Galatasaray ise dikkatli oynaman lazım. Dua et Galatasaray frene bassın." şeklinde konuştu.
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