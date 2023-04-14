Galatasaray, Kayserispor ile oynadığı maçın ilk yarısını 4-0 önde kapattı, Rıdvan Dilmen'den flaş bir iddia geldi.



Devre arasında maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen "Galatasaray ikinci yarı kontratakları doğru yaparsa maçın skoru 10-0 bitebilir." şeklinde iddialı bir yorum yaptı.



İlk yarıyı değerlendiren Rıdvan Dilmen "Galatasaray müthiş coşkulu, buradan artık şampiyonluğu vermem havasıyla oynuyor. Had bilmek önemlidir. Kayserispor'u ve Çağdaş Atan'ı beğeniyoruz. Galatasaray'ı 5-0 yenmeye gelmiş Kayserispor. O niyetle oynuyor ama maçta pozisyonu yok." dedi.



Rıdvan Dilmen ayrıca " Futbolda mertlik, delikanlılık olmaz. Rakibin Fenerbahçe, Galatasaray ise dikkatli oynaman lazım. Dua et Galatasaray frene bassın." şeklinde konuştu.





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