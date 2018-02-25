Rıdvan Dilmen: 'Fernandao'nun golü ofsayt, Quaresma'nınki penaltı'

Beşiktaş ile Fenerbahçe maçının ilk yarısına hakem Cüneyt Çakır'ın kararları damga vurdu.Fernandao'nun golünü ve Quaresma'nın penaltı beklediği pozisyonu yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe o kadar olgun başladı ki maça, sanki Kadıköy'de oynuyor gibi zannettim. İlk yarıda hakem skoru etkileyecek iki tane hata yaptı ancak takdir hakları da yavaş yavaş ev sahibi Beşiktaş'a doğru dönüyor. Cüneyt Çakır bugün idare ediyordedi.