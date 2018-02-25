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Rıdvan Dilmen: "Fernandao'nun golü ofsayt, Quaresma'nınki penaltı"

Beşiktaş ile Fenerbahçe maçının ilk yarısına hakem Cüneyt Çakır'ın kararları damga vurdu.

Kaynak: Sporx.com
Rıdvan Dilmen: 'Fernandao'nun golü ofsayt, Quaresma'nınki penaltı'
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25 Şubat 2018 20:24
Beşiktaş ile Fenerbahçe maçının ilk yarısına hakem Cüneyt Çakır'ın kararları damga vurdu.

Fernandao'nun golünü ve Quaresma'nın penaltı beklediği pozisyonu yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe o kadar olgun başladı ki maça, sanki Kadıköy'de oynuyor gibi zannettim. İlk yarıda hakem skoru etkileyecek iki tane hata yaptı ancak takdir hakları da yavaş yavaş ev sahibi Beşiktaş'a doğru dönüyor. Cüneyt Çakır bugün idare ediyor. Şimdi Fenerbahçe'nin attığı golde 25-30 cm Fernandao önde gözüküyor. Fernandao ofsayt gibi geldi, Quaresma'nın pozisyonunda da sanki Isla'nın ayağa bir müdahalesi var, penaltı gibi duruyor dedi.

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