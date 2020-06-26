Rıdvan Dilmen: 'Fenerbahçe'yi şikayet ettiler'

Fenerbahçe'de Obradovic döneminin sona ermesinin ardından flaş bir iddia da Rıdvan Dilmen'den geldi.



Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Beko'da forma giyen tüm yabancı oyuncuların paralarını alamadığı için sarı-lacivertli kulübü şikayet ettiğini iddia eden Dilmen, "Fenerbahçe basket takımının tüm yabancıları paralarını alamadıkları için şikayete gitmiş. Melih Mahmutoğlu'na sorun bakalım gitmiş mi? Gitmez. Türkler şikayete gitmez. Obradovic o kadar aidiyet hissediyorsa o yapsın bakalım fedakarlık" dedi.



