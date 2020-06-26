Rıdvan Dilmen: "Fenerbahçe'yi şikayet ettiler"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Beko'daki tüm yabancı oyuncuların alacaklarının ödenmemesi sebebiyle kulübü şikayet ettiğini iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Rıdvan Dilmen: 'Fenerbahçe'yi şikayet ettiler'
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26 Haziran 2020 23:44
Fenerbahçe'de Obradovic döneminin sona ermesinin ardından flaş bir iddia da Rıdvan Dilmen'den geldi.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Beko'da forma giyen tüm yabancı oyuncuların paralarını alamadığı için sarı-lacivertli kulübü şikayet ettiğini iddia eden Dilmen, "Fenerbahçe basket takımının tüm yabancıları paralarını alamadıkları için şikayete gitmiş. Melih Mahmutoğlu'na sorun bakalım gitmiş mi? Gitmez. Türkler şikayete gitmez. Obradovic o kadar aidiyet hissediyorsa o yapsın bakalım fedakarlık" dedi.



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