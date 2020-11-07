Rıdvan Dilmen: 'Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi lazım'

Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 2-0 yenildiği maçın ardından Rıdvan Dilmen, Caner Erkin ve Gökhan Gönül üzerinde eleştirilerde bulundu.Fenerbahçe'de Caner Erkin'in savunma yapmayı bilmediğini dile getiren Dilmen, "İlk golü Caner Erkin yüzünden yediler. Caner Erkin savunma yapmayı bilmiyor. Şenol Güneş de Caner'i hücum özelliğinden alıyor. Gökhan Gönül'ün de hücumu daha iyidir" dedi.Gökhan ve Caner'in yaptıkları orta ölçüsünde asisti olmadığının da altını çizen Dilmen, "Gökhan'la Caner'in yaptıkları orta kadar asistleri yok. Oranlara bakarsanız, ortalara göre asistleri düşüktür. Bazen Caner çok acele eder, ertken topu içeri keser. Bu ortaları kullanmak için Vedat Muriqi lazım" şeklinde konuştu.