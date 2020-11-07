Rıdvan Dilmen: "Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi lazım"

Rıdvan Dilmen, "yoğun orta yapan" Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'nin lazım olduğunu ifade etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıdvan Dilmen: 'Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi lazım'
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07 Kasım 2020 22:27
Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 2-0 yenildiği maçın ardından Rıdvan Dilmen, Caner Erkin ve Gökhan Gönül üzerinde eleştirilerde bulundu.

Fenerbahçe'de Caner Erkin'in savunma yapmayı bilmediğini dile getiren Dilmen, "İlk golü Caner Erkin yüzünden yediler. Caner Erkin savunma yapmayı bilmiyor. Şenol Güneş de Caner'i hücum özelliğinden alıyor. Gökhan Gönül'ün de hücumu daha iyidir" dedi.

BU ORTALARA VEDAT LAZIM

Gökhan ve Caner'in yaptıkları orta ölçüsünde asisti olmadığının da altını çizen Dilmen, "Gökhan'la Caner'in yaptıkları orta kadar asistleri yok. Oranlara bakarsanız, ortalara göre asistleri düşüktür. Bazen Caner çok acele eder, ertken topu içeri keser. Bu ortaları kullanmak için Vedat Muriqi lazım" şeklinde konuştu.





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