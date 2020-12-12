Rıdvan Dilmen: 'Fenerbahçe'nin hocası böyle olmaz'

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe'nin Malatyaspor karşısında aldığı 3-0'lık yenilgiyi değerlendirdi ve teknik direktör Erol Bulut'u eleştirdi.;



F.BAHÇE HOCASI BÖYLE OLMAZ



"Erol hocanın verdiği demeç, 11 maçta 23 puan verseler kabul etmez miydiniz? Fenerbahçe hocası böyle olmaz, ben kabul etmiyorum, sen et! Öyle diyorsan, demek ki bu maçları normal karşılıyorsun. Bunu bir başarı olarak gösteriyor"



HALA ANADOLU HOCASI KAFASINDA



"Erol hoca kadar bu oyuncuların da hizaya getirilmesi lazım! Ne anlıyorsunuz, anlayın. Burası Fenerbahçe, tıkır tıkır maaşınızı alıyorsunuz. Bu kadar isteksiz oyuncular... Özel hayatınız mı kötü, iyi mi çalışmıyorsunuz? Teknik direktörünüz zaten hala Anadolu takımı hocası kafasında, başından sonuna kadar sıkıntı var."



ALİ KOÇ'UN KONSANTRASYONU



"Bu ligde şampiyonluk yarışının en önemli takımlarından biri Fenerbahçe'dir ancak Ali Koç'un da konsantrasyonunun çok daha fazla olması lazım. Bir başkan takıma karışır mı diye konuşulur, karışır. Erol hocanın bir anlaşması mı var Pelkas'ı 70'de çıkaracak diye, 8'de 8 oldu."



