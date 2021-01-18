Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki 4 vedayı açıkladı

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de takımdan ayrılma ihtimali olan oyuncuları açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki 4 vedayı açıkladı
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18 Ocak 2021 19:58
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan 4 oyuncuyu açıkladı.

Rıdvan Dilmen, "Jose Sosa'dan vazgeçilmiş gibi. Diego Perotti ayrılıyor. Kemal Adem ve Papiss Cisse ile de ayrılık düşünülüyor." dedi.
Ozan Tufan'ın Sivasspor maçında cezalı olması için de konuşan Dilmen, "Ozan Tufan'ın sarı kart gördükten sonra Sivasspor maçı öncesi cezalı duruma düşmesi çok kritik. Luiz Gustavo'nun yanında kim oynayacak? Mert Hakan Yandaş'ın cezası 1 olursa belki oynayabilir. Sivas deplasmanında Dimitris Pelkas yetmez." ifadelerini kullandı.



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