Rıdvan Dilmen: 'Fenerbahçe'de Mesut için ciddi çalışma var'

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mesut Özil için NTV'de değerlendirmelerde bulundu.



"CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"



"Almanya Milli Takımı ve Real Madrid'de oyunun belli bölümlerinde sağda da oynadı. Maç eksiği var evet ama Mesut Özil bir markadır. 32 yaşındaki Mesut'u almak da çok önemli. Bugün gelmiş olsa, Alanyaspor maçında oynatabiliyorsun. Mesut'un Fenerbahçe'ye büyük bir hava getireceği kesin. Ülkemizi seven bir insan. Fenerbahçe Başkanı ve Yönetimi'nin alacağı önemli bir karardır. Duyduğum kadarıyla ciddi çalışmalar yapılıyor Mesut için. Mesut Özil gelirse Fenerbahçeli olarak çok sevinirim. Sokratis için bir şey duymadım."



