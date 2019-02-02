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Rıdvan Dilmen: "Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olabilir"

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olabileceğini öne sürdü.

Kaynak: Sporx.com
Rıdvan Dilmen: 'Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olabilir'
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02 Şubat 2019 10:46
NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, önemli bir iddia ortaya attı.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olabileceğini belirterek, "Ligde diyelim ki Fenerbahçe yedinci bitirdi? Avrupa'ya katılabiliyor mu, katılamıyor. Başka bir katılma şansı var mı? UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, niye olmasın! Sonuçta Avrupa Ligi şampiyonluğu var. Bir ihtimal olarak duruyor orada. Düşük ihtimal ama Sayın Ali Koç'un anlattıkları bu anlamda şeylerdi." dedi.

"PLANLAMAYI NE KADAR KÖTÜ YAPMIŞ"

Dilmen, Fenerbahçe'nin sezon başındaki Avrupa Ligi planlamasının da kötü olduğunı belirterek, "Fenerbahçe, UEFA'ya 3 oyuncu yazacak. Benim kesin yazarım dediğim tek bir oyuncu var. O da Dirar. Devamlılığı en iyi olan oyuncu. Planlamayı ne kadar kötü yapmış Comolli. Kadro dışı bırakılan Dirar, takımın en iyisi. 7 oyuncudan kim dışarıda kalsa problem. Teknik direktörün işi kolay değil. Benim 1. bankom Moses değil Dirar. Stoper almaya mecbur. Sadık veya Serdar'ı alması lazım. Tolgay var daha. Hoca, Tolgay'a resmen aşık." yorumunu yaptı.

"İLK 5'TE OLMA İHTİMALİ FAZLADIR"

Ünlü yorumcu, "Herkes Fenerbahçe'yi beğendi ama henüz benim düşündüğüm Fenerbahçe değil. Ben çok beğenmiyorum daha. Bu takım düşme potasında olacak takım değil. Başkanından yönetime kadar problem vardı. Teknik direktör tercihleri zaten fiyaskoydu. Şampiyon olma ihtimali düşük ama ilk 5'te olma ihtimali fazladır. 5 ve 7 arası bitirecektir." ifadelerini kullandı.

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