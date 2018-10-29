  •  
    Toroğlu şampiyonlukta iddiayı verdi; "2 takım"
  •  
    "Beşiktaş'ta başkaldırı, bir meydan okuma var"
  •  
    Beşiktaş taraftarından Oğuzhan'a ŞOK tepki!
  •  
    F.Bahçe'nin YENİ hoca için gözünü diktiği liste
  •  
    Leo Jardim'e DEV teklif! İlk görüşmeyi yaptılar...

Rıdvan Dilmen: ''Fenerbahçe, küme düşerse...''

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Rıdvan Dilmen: ''Fenerbahçe, küme düşerse...''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2018 22:46
Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında Fenerbahçe hakkında konuştu. Fenerbahçe'nin dalga geçilmemesi gereken bir kulüp olduğunu belirten Dilmen, şu sözleri kullandı;

''Fenerbahçe düşerse, dolar 10 bin olur. Tüzük değişir, Fenerbahçe değişmez. Fenerbahçe, dalga geçilecek kulüp değildir. Galatasaray, 14 yıl şampiyon olmadı ama büyüklüğünden bir şey değişti mi? Kırmızı kar yağar ama Fenerbahçe kümeye düşmez.''

Fenerbahçe, Süper Lig'de 9 puanla 15. sırada yer alıyor. 16 ve 17. sıradaki Akhisarspor ve Rizespor'un 8 puanı varken ligin dibindeki Erzurum Büyükşehir Belediyespor'un 7 puanı bulunuyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için