Rıdvan Dilmen: ''Fenerbahçe, küme düşerse...''

NTV ekranlarında Fenerbahçe hakkında konuştu. Fenerbahçe'nin dalga geçilmemesi gereken bir kulüp olduğunu belirten Dilmen, şu sözleri kullandı;''Fenerbahçe, dalga geçilecek kulüp değildir. Galatasaray, 14 yıl şampiyon olmadı ama büyüklüğünden bir şey değişti mi?''Fenerbahçe, Süper Lig'de 9 puanla 15. sırada yer alıyor. 16 ve 17. sıradaki Akhisarspor ve Rizespor'un 8 puanı varken ligin dibindeki Erzurum Büyükşehir Belediyespor'un 7 puanı bulunuyor.