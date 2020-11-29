Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin favorisini açıkladı

Süper Lig'in 10. haftası Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sahne olacak. İki ezeli rakip, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.



NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi değerlendirmelerde bulundu.



Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki kadrosunun maçı belirleyeceğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Beşiktaş'ın savunma hattında sağ beki Vida'sı yoksa Fenerbahçe avantajlı. Sağ tarafta Necip'i mi kimi oynatacak bilmiyoruz" dedi.



Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin bol pozisyonlu geçeceğini ifade eden Rıdvan Dilmen, "Golsüz berabere biten bir maç beklemiyorum. 0-0 olmaz. Pozisyonlu bir derbi bekliyorum. Beşiktaş'ın savunma eksikliği var. Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün oynayıp oynamayacağını bilmiyoruz. Seyircisiz dahi olsa favorinin Fenerbahçe olduğu gerçeği var. O da Beşiktaş'ın kadro zaafiyetinden dolayı." dedi.



