Rıdvan Dilmen: 'Fenerbahçe beklediğimden az pozisyona girdi'

Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu, İlker Yağcıoğlu ve Mustafa Doğan, Fenerbahçe'nin Rizespor karşısında 1-0 önde tamamladığı ilk yarıyı değerlendirdiler.



RIDVAN DİLMEN



Fenerbahçe ilk yarıda beklediğimden az pozisyonlu bir maç geçirdi. Rizespor beklediğimden dirençliydi. Yağmur zemini ağırlaştırıyor. Devreye duran top girer. Fenerbahçe de duran toptan iyi işler yapıyor. Valencia'nın duran topçu olduğunu bilmeyiz ama attı."



Pelkas'ın pozisyona girme alışkanlığı devam ediyor. Kaçırma alışkanlığı da devam ediyor ama kaçırır, kaçırır, bir tane atar.



Kaleciler neden baraj yaptırıyor, hala anlamıyorum. Valencia'nın golünde Gökhan baraj yaptırmasa acaba ne olurdu?



ERMAN TOROĞLU



Rize'yi de, Fenerbahçe'yi de kötü buldum. Saha da çok ağır. Saha ağır ama sen Fenerbahçe isen, bu futbolu oynamayın, millete biraz futbol izletin. Pozisyon yok. Frikikten vurdu, gol oldu. Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor, Mesut'u alıyor falan ama Mesut'a yazık olmasın. Bu ağır sahada Mesut ne yapar, Allah muhafaza. Bakıyorum, ligimiz maalesef kötü. İnsan iyi konuşalım diyor ama kötü.



Fenerbahçe ile Rizespor'un kadro maliyetleri farklı ama o farkı sahada görebiliyor muyuz? O farkı sahada göremiyoruz.



İLKER YAĞCIOĞLU



İyi organize olmuş bir Rizespor'a karşı pozisyon üretmekte zorlandı Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin geçen maçtaki üretkenliği yok ama bu maçlarda her şey ilk gole kadardır. Fenerbahçe çok güzel bir gol buldu. Rizespor'un da pozisyonu yok. Bu saatten sonra oyun nasıl gidecek, bu sonucu belirleyecek.



MUSTAFA DOĞAN



Fenerbahçe topa daha çok hakim oldu, daha çok topla oynadı. Pelkas ile Valencia bir şeyler yapıyor ama geçen haftalardaki Fenerbahçe'den farklı. Hücum anlamında çok tehdit edemedi. Rizespor'un daha çok boşluk vereceğini düşünürsek, Fenerbahçe için 1-0 devreye girmek önemliydi.



